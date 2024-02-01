النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لسائق أصيب في انقلاب سيارة بالهرم

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب فى انقلاب سيارة نقل بمقطورة أعلى الطريق الدائري باتجاه الهرم، لسؤاله عن ملابسات الحادث، كما كلفت المباحث بأجراء التحريات اللازمة حول الحادث.

اختلال عجلة القيادة

وأفادت التحريات الأولية أن السبب وراء انقلاب السيارة هو اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انحراف إطارها، فتسبب ذلك فى انقلابها أعلى الطريق، وتبين من خلال فحصها خولها من الركاب ما عدا السائق المتسبب والمصاب فى الحادث.

كانت الخدمات الأمنية والمرورية بالجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري ووقوع مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة امنية وصحوبة بسيارات إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل مقطورة وإصابة سائقها.

قامت الخدمات الأمنية والمرورية، بالاستعانة برجال الحماية المدنية، برفع حطام السيارة بالاستعانة بالأوناش، وتيسير حركة السير أعلى الطريق الدائري، وإعادة حركة السير مرة أخرى، ونقل السائق المصاب إلى مستشفى الهرم للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.