" حياة كريمة بالمنيا " تزرع الأمل بقرى ملوى

تمثل مبادرة "حياة كريمة" تجربة تنموية مصرية شاملة ومتكاملة لرسم ملامح جديدة للريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين بعد عقود من التهميش، وذلك من خلال إعادة تصحيح البنية التحتية وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية بإنجاز خدمات اجتماعية وتعليمية واقتصادية وثقافية وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية وتدشين شبكات للنقل والطرق والكبارى وتحسين منظومة الاتصالات، مشيرة إلى أنها تعد من أكبر التجارب والمبادرات التنموية في تاريخ مصر، بل والعالم.

وحظيت محافظة المنيا بنصيب كبير من مشروعات حياة كريمة وكان لمركز ملوى نصيب كبير من تلك المشروعات واعادت المبادرة والمشروعات الأمل للأهالى بعد سنوات من التهميش حيث اشاد ابناء قرى ملوى بالخدمات المقدمة من خلال حياة كريمة وأعربوا عن خالص تحياتهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لجهودة في متابعة تنفيذ المشروعات والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق القري.

حيث اكد" الحاج ابراهيم" من قرية قلندول بملوى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قضى على معاناتهم من نقص الخدمات بالقري وادخل السعادة والفرحه في نفوسهم لتوفير جميع خدمات المدن بالقرى بل وبجودة عالية.

واضاف الحاج "عبدالرحمن" ، اننا كنا نعانى لسنوات طويلة من نقص الخدمات حتى فى أقل شىء وعندما تم إطلاق مبادرة حياة كريمة لم نكن نصدق أن كل تلك المشروعات سوف تتحقق على أرض الواقع، لكن لم يمض وقت قصير وبدأ العمل، فقد كنا دائما نطلب خطوط مياه وفوجئنا بالعمل يسير بسرعة فائقة، وهذا ما حدث بجميع قرى المركز حيث يتم انشاء مشروعات مياة الشرب ومراكز الشباب والمدارس بنسب تنفيذ عالية، أيضا أعمال محطة الصرف الصحى بقرية الشيخ شبيكة والتى تشهد إنجازا كبيرا وحلما كبيرا، قائلا: 'تعالوا شوفو كنا فين والآن نحن فى حياة كريمة".

هذا وشهدت محافظة المنيا الكثير من المشروعات ضمن مبادرة «حياة كريمة »و التى تشمل 192 قرية و757 تابع لها بالمنيا ويتم تنفيذها فى 5 مراكز، والتى تمت داخل 49 قرية فى مركز ملوى، الذى يقع على بعد 50 كيلومترًا فى الجنوب من مدينة المنيا، ومن أهم هذه المشروعات التى تمت فى مدينة ملوى هى تطوير محطة مياه ملوى، وإنشاء محطة معالجة الصرف الصحى فى قرية بنى خالد.

بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء عددا من المشروعات التى تجرى داخل قرية المعصرة والتى حظت بنصيب كبير من المشروعات الخدمية، ووصل عدد المشروعات إلى 28 مشروعا وتعتبر أولى القرى التي تدخلها خدمة الإنترنت فائق السرعة في المنيا.وذلك لتصبح ضمن القرى النموذجية المدرجة على مستوى الجمهورية، بالمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري.

و بالإضافة لذلك من المشروعات الجارى تنفيذها بقرية المعصرة الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية، ومجمع الألبان،ومجمع الخدمات الزراعى، والوحدة البيطرية ومركز شباب المعصرة ومكتب البريد علاوة على ذلك تم تطوير المدارس وأعمال التشجير ودهان البلدورات، ورصف مدخل القرية بالبازلت، وأعمال التشطيبات لمبنى خدمات مركز تنمية الأسرة التابع للتضامن الاجتماعى، إلى جانب مكتبة مؤسسة حياة كريمة "كتابك" لخدمة أبناء القرية.

فضلًا عن ذلك تم إنشاء مشروع الصرف الصحى بقرية عبادة،وأعمال إنشاء محطة الرفع بقرية الروضة، وكذلك الصرف الصحى بقرية البياضية،وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات من حيث الحفر وتوصيل المرافق والإنشاءات وفقا للرسومات الهندسية وذلك طبقًا لمعايير الجودة بينما فى قرية نواى تم حفر الصرف الصحى بقرية الأشمونين، وإحلال وتجديد شبكة مياة الشرب بقرية الأشمونين.

وشهدت قرى ملوى تطورا كبيرا فى إنشاء المجمعات الطبية والتى يصل عددها إلى 31 فى مجلس قروى قلندول، إنشاء 2 مجمع طبى ومجلس قروى الروضة إنشاء 4 مجمعات طبية ومجلس قروى المعصرة إنشاء 2 مجمع طبى بينما شهد مجلس قروى تندة أعمال إنشاء 3 مجمعات طبية، ومجلس قروى تونا الجبل إنشاء 2 مجمع طبى، و5 مجمعات طبية بمجلس قروى دروة.

كما تم أيضا انشاء 6 مجمعات طبية بمجلس قروى إبشادات وتجديد كوبرى إبشادات ـ كوبرى شعراوى ـ كوبرى قزمول أما فى مجلس قروى دير البرشا يجرى إنشاء 3 مجمعات طبية، ومجلس قروى نواى يشهد أعمال إنشاء 4 مجمعات طبية.

وكانت نسب التنفيذ الإجمالية لمشروعات «حياة كريمة» فى مركز ملوى تصل لنحو ٦٥%، فى جميع القطاعات، وبالنسبة للصرف الصحى، يتم تنفيذ شبكات الانحدار بجميع القرى بنسب عالية جدًا.