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الأربعاء 31 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل لقاء وزير الدفاع بالمبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط.. شاهد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، 
السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط
والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.
تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لإستدامة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الضرورية بالكميات الكافية لتخفيف المعاناة الإنسانية التى يعيشها سكان القطاع، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والحفاظ على أرواح المدنيين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددُ من قادة
القوات المسلحة ونائب السفير الأمريكى والملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة.

الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع السفير ديفيد ساترفيلد قطاع غزة وزير الدفاع والإنتاج الحربى