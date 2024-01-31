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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل آخر لسرقته في مدينة نصر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت جهات التحقيق في القاهرة بإحالة عاطل للجنايات متهم بقتل آخر بعد أن هشم رأسه، بهدف السرقة في مدينة نصر.

وكشفت التحقيقات أن خلافات نشبت بين الجاني والمجني عليه ، وحاول أخذ منه متعلقاته وهاتفه بالقوة إلا أن الأخير رفض وقاومه.

وكان  قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة ، تلقي بلاغا بالعثور على جثة قتيل، وبانتقال قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى عبد الباسط.أ يرتدي ملابسه وبه آثار اعتداء بالرأس إثر مشاجرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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