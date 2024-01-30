تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه دهسا بسبب الميراث فى الدقهلية

قرر أحمد سلطان وكيل نيابة قسم ثان المنصورة، بمحافظة الدقهلية، تحت إشراف المستشار محمد الشاذلي، مدير النيابة وبإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس سائق تاكسي 15 يوم على ذمة التحقيقات بعد قيامه بتخلصه من شقيقه الأكبر، ودهسه بسيارته انتقامًا منه بسبب الخلافات بينهما على ميراث منزل، بمنطقة كفر البدماص.

واعترف المتهم "سامح..س.ا"، 45 عاما، تفصيليا امام النيابة العامة بتفاصيل ارتكابه لجريمته بقيامة بدهس شقيقه فى الشارع بسيارته والمرو بالسيارة التاكسي ودهسه بسرعة جنونية.

وقال المتهم انه ارتكب الواقعة وذلك بعد خلاف بينه وشقيقه على ميراث منزل إلا ان شقيقه كان دائم الرفض اعطاءه حقه الشرعي فى الميراث فقرر الانتقام منه والتخلص منه.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بإصابة شخص بعدما دهسه شقيقه بسيارته بمنطقة كفر البدماص دائرة القسم.

وانتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة برئاسة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة المدعو "محمد سليمان أحمد سالم"، 49 عامًا، بكسر بالفخذ وكدمات متنوعة وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

وبسؤال احد شهود الواقعة ويدعى "محمد إ. أ"، 45 عامًا عامل، ومقيم بمنطقة كفر البدماص اكد ان السيارة التي دهسته تاكسي تحمل أرقام " د ط ع 7195 "، قيادة شقيق المصاب الأصغر ويدعى "سامح سليمان احمد"، 42 عامًا، سائق وذلك بسبب الخلافات بينهما على ميراث منزل.

جرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة وحضر المتهم بعد ذلك وقام بتسليم نفسه واعترف بارتكاب الواقعة

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجمان وبيان سبب الوفاة وتحرر عن ذلك المحضر 929 لسنة 2024 وأصدرت قراراتها السابقة بحبس المتهم.