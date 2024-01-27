"دماء الميراث".. شخص ينهي حياة شقيقه الأكبر دهسًا في المنصورة

تتزايد الظواهر المأساوية في عالم النزاعات العائلية؛ حيث يبرز توزيع الميراث كواحدة من أخطر مظاهر هذه الصراعات، ويتسارع القلق حول ما يعرف بـ "دماء الميراث"، حيث يصل النزاع حول الأموال إلى درجة العنف التي تصل إلى القتل، ليسدل الستار عن هشاشة العلاقات الأسرية عندما يتعلق الأمر بالمال.

في سياق هذا الواقع القاسي، شهدت منطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية حادث قتل دهسًا بالسيارة بسبب الخلافات حول توزيع الميراث، حيث تصاعدت الخلافات العائلية من المراحل اللفظية إلى أعمال العنف الجسدي، والذي يكمن وراء هذه الجرائم تعقيدات مالية وشؤون ميراث تتسارع إلى حد الأزمات، داخل أروقة الأسر التي يفترض أن تكون ملاذًا آمنًا.

بداية الواقعة عندما لقى شخص فى العقد الخامس من عمره مصرعه بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية، دهسا بالسيارة على يد شقيقه الأصغر بسبب خلافات بينهم على الميراث وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم ونقل الجثه إلى المشرحه على تصرفات النيابة.

وكان إخطارًا ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من أهالى منطقة كفر البدماص بمصرع شخص دهسا بسيارة على يد شقيقه الأصغر.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع محمد سليمان احمد سالم 44 عاما ومقيم كفر البدماص التابعة للقسم وأن وراء الواقعه شقيقه الاصغر ويدعى سامح حيث قام بدهسه بالسيارة لخلافات بينهم على الميراث.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه وجرى نقل الجثه إلى مشرحه المستشفى الدولى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.