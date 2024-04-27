صدر حديثا.. «أحفاد النصر» مجموعة قصصية عن «القومى لثقافة الطفل»

صدر حديثا عن المركز القومى لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مجموعة قصصية لعدد من الأطفال الذين فازوا في مسابقة نصر أكتوبر السنوية، تحت عنوان «أحفاد النصر» ، حرر هذة القصص الكاتب حسن الحلوجي ورسمها الفنان جلال الدين جمال.

تؤكد القصص أن مصر تمتلك ذخيرة من أبنائها المخلصين الذين سيدافعون عنها ضد أي عدو، ظهر ذلك من خلال تلك القصص التي أعطتنا دليلاً جماً على محبة وتضحية أبطال أكتوبر 1973 وعلى قوة ذاكرة أطفالنا القادمين بقوة للمستقبل.

فى سياق متصل يقيم نادي القصة، الليلة السبت، برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، والمركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، حفل توقيع ومناقشة كتاب «أحفاد النصر» الصادر حديثًا عن المركز بمناسبة مرور خمسين عاما على نصر أكتوبر.

يدير اللقاء، الذي يستضيفه بيت الست وسيلة «بيت الشعر» خلف الجامع الأزهر، الكاتبة منى ماهر، ويشارك بها الأدباء الكبار الكاتب أحمد زحام، والكاتب عبده الزراع، والكاتبة هجرة الصاوي، وبمشاركة أحمد عبدالعليم مدير عام بحوث ثقافة الطفل بالمركز.

كما يشارك فيها المبدعون الصغار بقصصهم المنشورة في الكتاب وهم: شمس الدين خالد- مارينا ناجح- جورج جمال- عائشة عبدالرحمن- أحمد مجاهد- رتاج مدحت- أحمد محمد عبدالعليم- سما أحمد- شكران حسين- فريدة سمير- فايزة أحمد- جنى وليد- عبدالرحمن مجدي- عبدالرحمن هشام.