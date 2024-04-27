تعرف على طقوس قداس أحد الشعانين





يعد أحد الشعانين ابرز الاعياد التي يحتفل بها المسيحيون في مصر حيث يقومون بحضور القداديس وتوزيع السعف وصنع الاشكال المميزه منه ويقوم قداس احد السعف علي عدة مراحل تبدأ بدخول المسيح في موكب ملوكي لمدينة اورشليم



يبدأ الاحتفال من غروب يوم السبت ويصلى باللحن الشعانيني وفي صلاة باكر تعمل دورة حول الكنيسة يقرأ فيه 12انجيل وهو القداس الوحيد الذي يقرأ فيه 4اناجيل حيث يقرأ من متى ومرقس ولوقا ويوحنا

بعد نهاية القداس يبدأ طقس التجنيز العام ومجموع قراءات اليوم شامل التجنيز

١٨ فصل انجيل هي ١٢ انجيل الدورة + انجيل باكر + اربع اناجيل القداس + انجيل التجنيز

١٥ مزمور هي ١٢ للدورة + ١ باكر + ١ القداس +١ التجنيز

٢ بولس للقداس و التجنيز كاثوليكون وابراكسيس بخلاف الساعة الثالثة و السادسه في الاجبية وقطع مزامير التجنيز