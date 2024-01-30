طقس الإسكندرية.. تكاثر للسحب المنخفضة وسقوط أمطار غزيرة

تشهد الإسكندرية استمرار تساقط الأمطار منذ يوم الاثنين الماضي وسط غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس، وانخفاض كبير في درجات الحرارة والتي وصلت إلى 13 درجة مئوية، وموجة باردة من الرياح الغربية تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية، أحيانا مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.

كما أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اليوم الثلاثاء 30 يناير، أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة وخاصة على شمال شرق وشمال غرب المحافظة على فترات متقطعة، واضطراب في الملاحة البحرية وسرعة الرياح 60-70 كم/س وارتفاع الأمواج على البحر (3-4) أمتار.

وتابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة أثناء المنخفض الجوي المستمر منذ يوم الاثنين الماضي ٢٢ يناير ٢٠٢٤، واستمرار حالة الطوارئ بالشركة لليوم الثامن على التوالي بتمركز ما يزيد عن ١٨٠ سيارة ومعدة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وأشار نافع إلى جهود عمال الشركة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لتطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات جرفتها مياه الأمطار.