الرئاسة الأوكرانية تنفي إقالة القائد العام للقوات المسلحة زالوجني

نفى المتحدث الرسمي باسم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، صحة المعلومات حول إقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.

وقال المتحدث سيرجي نيكيفوروف في حديث لصحيفة “أوكراينسكا برافدا” الأوكرانية أمس الاثنين، ردا على سؤال بهذا الصدد: “بالتأكيد لا. الرئيس لم يقل القائد العام”.

ويأتي ذلك على خلفية نشر عدد من المصادر تقارير إقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكر العضو في البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو أنه تم إبلاغ زالوجني بإقالته، لكن المرسوم الرسمي بهذا الشأن لم يصدر بعد. كما تناقل عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية المعلومات عن إقالة زالوجني.