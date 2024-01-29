أنشطة مجلس الأمن تشمل القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة خلال اليومين المقبلين

يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلسة تشاورية مغلقة يوم الثلاثاء القادم، حيث ستُلقي السيدة سيجريد كاج، كبير منسقي المساعدات الإنسانية والإنشائية في قطاع غزة، مداولة وفقًا للقرار الأممي رقم 2712 الصادر في 15 نوفمبر 2023. ينص هذا القرار على تعيين السيدة سيجريد في مهام منصبها اعتبارًا من الثامن من يناير الجاري، مع تقديم تقرير أولي إلى مجلس الأمن الدولي في غضون 20 يومًا من توليها المنصب.

بالإضافة إلى ذلك، سيُعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء القادم جلسة نقاش مفتوحة تليها مشاورات مغلقة حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وذلك استجابة لطلب مندوب الجزائر في المجلس.

تأتي هذه الجلسة بعد قرار صدر عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير الجاري، الذي أكد على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها ببنود المعاهدة الدولية لمكافحة الإبادة الجماعية في غزة.

وفي سياق متصل، سيقوم مجلس الأمن الدولي بالتصويت غدًا، الثلاثاء، على مسودة قرار تجديد ولاية ومهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص.