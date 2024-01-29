القمص يوحنا زكريا: نتبع الكنيسة المصرية في كل الأمور والبابا تواضرس يباشرنا يوميا

أكد القمص يوحنا زكريا، كاهن كنيسة العذراء وأبي سيفين في الشارقة ، انتشار وشيوع قيم التسامح والمحبة في دولة الإمارات.

وقال القمص يوحنا زكريا في حواره لـ "البوابة نيوز": إن التسامح في الإمارات، يتوج بأعلى نسب الأمن والأمان في الشارع، والبيت ودور العبادة، وأن المحبة الكبيرة والمعاملة الراقية التي يعامل بها كل المقيمين على أرض الدولة، لا يوجد مثيل لها في العالم.

وأضاف، أن نشأة الكنيسة في الإمارات جادت في ظل التسامح وروح الأخوة بين مصر والإمارات ، لافتا إلى أنهم يتبعون الكنيسة المصرية في كل الأمور والبابا تواضرس يباشر أمورهم يوميا .

وإلي نص الحوار..

- كيف نشأت الكنائس في الإمارات؟

نشأت الكنائس في الإمارات من السبيعنيات بين عامي 1975 و 1976 حيث لجأت مجموعة للسفارة المصرية وطالبت بوجود كنيسة حيث كانت تأتي بقسيس هندى يصلي في العيد للناس وهما طبعا مش فاهمين وزادت الطلبات وبدأت الكنيسة نشأتها هنا من خلال الرهبان غير المتزوجين نأتى بهم من دير الأنبا بيشوى في مصر وكانت الرهبان 2 أو 3 في الإمارات وفي أواخر السبيعنيات بدأ تكوين (بيز) موجود دائما وآخر يغطى العين والأماكن المحيطة بها وآخر في دبي والإمارات الشمالية واستمرت الكنيسة تحت خدمة الرهبان إلى عام 2009 وكان أبونا مينا في كنيسة مارى مينا جبل على وأنا هنا كنا أول رسامة لناس متزوجة وكنا أطباء وتم رسامتنا واختيارنا وموجودين هنا لنا زوجة وأولاد ونخدم هنا.

وبالنسبة للأماكن قمنا في البداية بتأجير مكان في دبي في منطقة عوج نيفا والهول اللى كانت تابعة للكنيسة وأخذنا مكانا للصلاة ونذهب لأبوظبي نأجر مكانا نصلي فيه وبعد ذلك كانت أول أرض تبني ككنائس في الإمارات في عام 2001 وفي عام 2002 كانت أول كنيسة تفتتح رسميا هنا كنيستنا في الشارقة والحقيقة كانت بمحبة وعطاء ببزخ من سمو الشيخ سلطان حاكم الشارقة هو الذي رأى الجالية موجودة ولأنها كبيرة بنصلي في كرفان أو خيمة ومن محبته أعطانا هذه الأرض وفي نفس الوقت كانت أرض الفجيرة وهما اول كنسيتين تم افتتاحهما كنيسة الشارقة وتليها الفجيرة بعدها بشهور أو سنة.

- إذن نحن في أول كنيسة في الإمارات؟

كهبة من سمو الشيخ أعطانا الأرض وتم بناؤها ومن لهفة الاشتياق بنينا الكنيسة في تسع شهور من غير أى تبرعات وأنا لم أكن موجودا لأن وقتها كنت طبيب في البحرين لكن كانت نقطة أن ينبه أبونا الراهب اسفريرس وهو حاليا أسقف أسوان واسمه الأنبا بيشوى ونبه بأن في الأرض وهبها الشيخ فكان الشوق لوجود بيت للعبادة ولن ننسي سمو الشيخ فلولا هديته فلن يكون وجود للكنيسة وبعدها الفجيرة وبعدها أبوظبي وهذه أول كنيسة تم افتتاحها رسميا وحضر البابا شنودة بنفسه الافتتاح سنة 2007 وكان افتتاح الكاتدرائية في أبوظبي التى هى المكان الكبير الذي يكون مقر الرهبان والأسقف الباباوى ودائما يكون في العاصمة اسمه الأنبا أنطونيوس بعدها الازدياد الشعبي ويكثر الشعب ولم تكفيه كنيسة وكان في منطقة دبي والشارقة هذه الكنيسة؛ وكنا نريد أكثر فأخذنا من كنيسة جبل على مارى مينا وتم بناؤها وافتتحت في نوفمبر 2009، إذن تم الافتتاح في مارس 2002 بعدها الفجيرة 2003 بعدها أبوظبي 2007 بعدها مارى مينا 2009 بعدها العين بُنيت كنيسة اسمها الأنبا شنودة في ديسمبر 2010 بعدها كنا بنصلي في منطقة رأس الخيمة في كرفان فاتخذ برؤية عالية للمطران الأنبا برهام الذي تم افتتاح كل هذه الكنائس في عهده فأخبرنا أنه سُمح لنا بأرض كبيرة وأسس عليها كاتدرائية وهى أكبر من أى كنيسة في الإمارات كلها ومعها منزل لاستضافة شباب الإمارات والخليج يسع 400 أو 500 وافد من أجل المؤتمرات وافتتحت في أوائل 2015 وبهذا لدينا كنيسة رأس الخيمة والفجيرة والشارقة ودبي فيها اثنان (كنيسة التى ليست ملكنا الأنبا بيشوى وكنيسة مارى مينا في جبل على وفي منطقة أبوظبي أصبح لدينا كاتدارئية أبوظبي نفسها 2007 وفي العين 2010 وفي 2017 الدولة أعطتنا أرض في منطقة الرويس 240 كيلو من أبوظبي قريبة من السعودية وتخدم الناس التى تعيش في على الحدود السعودية وهى تحت الإنشاء وهذه هى توزيع الكنائس في الإمارات.

- ما العلاقة بين الكنيسة هنا والكنيسة المصرية؟

نحن نتبع الكنيسة المصرية كإدارة في كل الأمور والقوانين فقداسة البابا والمسئول عن الكنيسة أنا اترسمت في عهد البابا شنودة 2009 حاليا ونحن نتبع البابا تواضرس وهو يباشرنا حاليا من خلال أسقف يأتى إلينا كل 3 شهور وهو نيافة الأنبا يوليوس ويأتى كزيارة رعوية والعلاقة بيننا مع الكنيسة المصرية يوميا ولنا لقاء سنوى في دير الأنبا بيشوى ولنا لقاء في الأسبوع الأخير من شهر يونيه لكل كهنة الخليج نجتمع هناك في استضافة الكنيسة الأم الأنبا بيشوى بوادى النطرون واليوم الأخير يكون في لقاء للشعب في الكاتدرائية.

وماذا عن القوانين هنا؟

من ناحية القوانين فنحن نتبع القوانين المصرية لأننا كهنة مصريين ببطاقة مصرية فالزواج والإرث تابع للقوانين المصرية والطلاق أيضا تابع للقوانين المصرية فنحن كنيسة موجودة على أرض الإمارات بقوانين مصرية لأننا ككهنة مرسومين في مصر وعقود زواجنا من مصر حتى ولو كانت تصدق من كاتب العدل هنا.

- كيف تفسر عدم وجود أسقف على إبارشية الإمارات؟

كان يوجد دائما أسقف أو مطران يكون مسئولا عن القدس أورشليم ومعها لبنان ودول أسيا ومعها الخليج باعتباره جزءا من أسيا والحمل كان كبيرا وتم التقسيم بأن المطران بالقدس مسئول عن الكويت وجزء من دول الخليج والسعودية واليمن ليس فيها كنائس ولكنهم لديهم جالية كبيرة تذهب للبحرين نتيجة قرب المسافة بينهم أو البعض يأتى هنا الإمارات والآونة الأخيرة نتيجة علاقات جيدة ما بين السعودية والكنيسة المصرية ممثلة في الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة فهو حاليا يذهب السعودية لبعض الزيارات نتيجة الانفتاح الأخير في السعودية والأربع دول(الإمارات – قطر- سلطنة عمان- مسقط) يكون لكل بطريق مكان في كل قاعدة مخصص أن المطران بيشرف على البطريق من مكانه.

- هل هناك مؤشر نتيجة الانفتاح لوجود كنيسة بالسعودية؟

نعم وهذا ليس ببعيد.

- هل هنا طوائف أخرى غير الأرثوذكية؟ وماهى العلاقة معهم؟

نعم وليس هناك أجمل من هذه العلاقات في منطقة الخليج ولنا لقاء دائما في المناسبات ونتبادل الزيارات مثل أول رمضان كلنا نزور سمو الشيخ مع بعض وليس بصفة فردية لأننا كلنا حاجة واحدة وهذا شيء متبادل ودائما سمو الشيخ يتصل بنا للاطمنان على أمورنا وقام بإعفاء الكنيسة من تكاليف الكهرباء وعندما حدثت حالة وفاة عند سمو الشيخ وعندما ذهبت للتعازى وقام البابا تواضرس بتعزية سمو الشيخ عبر هاتفي وبدأت هنا المحبة بينهم ووقتها عرف سمو الشيخ بان البابا تواضرس يكون ابن خالى وعندما علم سمو الشيخ بأن البابا تواضرس سيأتى الإمارات فقام باستقباله استقبالا حميما والشيخ سلطان يعشق مصر جدا.

- لماذا ترفض معمودية الكاثوليك؟

هي قصة طقوس كنسية بإيمان كل طائفة داخل المسيحية لها طقوسها وطرقها ومناسكها الخاصة بها والتى لابد من احترامها ورفض معمودية الكاثوليك هى إحدى النقاط التي أصبح فيها جدل في الفترة الأخيرة.

- الكاثوليك يقبل معموديتك ولكن الأرثوذكس لا يقبل؟

أحب أقول نقطة هنا تختلف الرؤية من واحد لآخر فالبعض يري أن هذا تساهل لو سمحنا بالتساهل والبعض يري أن كلنا واحد وهى عبارة عن رؤية ولا أقول فيها انا أتبع مين وغيري يتبع مين لكن في النهاية نحن نعلم أن هذا كاثوليك وهذا أرثوذكس بيقبل معموديتى أنا مش برفض معموديته وأنا من الشخصيات التى ترفض المنزل المقسم وأعشق المنزل الواحد فالكاثوليك يجب أن يتزوج كاثوليك كي ينجب أولاد كاثوليك ويفرحوا ويصلوا سويا لكن لو كل طائفة فكل واحد هيكون في مكان وفكرة أقبلها أم لا فهذا من شأن الكنيسة التى تقوم به وكل كنيسة تحب أن تحتفظ بطرقها التقليدية.

- لماذا الاختلاف إذا كانت المعمودية بنفس الطريقة في الأرثوذكس والكاثوليك؟ لماذا الرفض؟

نحن نتبع الكنيسة الأم حسب القوانين وهناك آراء تقول أقبل وهناك آراء تقول لا ونحافظ على تقاليدنا ونحن تابعين لها ونتحرك وفقا لما يترآى لها فقط.

- هل عدم توحد المسيحيين مع بعض وأنهم مقسمون لطوائف هل مؤثر على عدم صدور قانون احوال شخصية في مصر؟

نعم كان لابد أن قصة قانون الأحوال الشخصية وهو الطلاق والزواج ملف شائك وهو صعب وهذا أوصلنا إلى انعقاد في الكاتدرائية بين الطوائف لأكثر من اجتماع ووصلوا في النهاية أنه في بند اسمه قانون الأحوال الشخصية للمسيحين مقسم إلى الفصل الأول الأقباط الأرثوذكس والفصل الثانى الكاثوليك هذا هو القانون الحالى الذي مقدم ودراسته في مجلس الوزراء ومجلس الدولة وتحول إلى مجلس النواب واتخذ الخطوات السليمة واتضح أنه غير موحد في القوانين لأنه الكاثوليك لا يوجد لديهم طلاق حتى لو يوجد زنا.

- سمعت أن الكنيسة تعد وجبات إلي الذين ليس لهم زوجات في الأعياد مثلا ؟

الرعايا هنا تنقسم إلى عائلات والشباب المغترب والشباب المغترب غير المتزوج ونخدم 1400 عامل أسبوعيا ويتم توزيع وجبة أكل ويوم الأحد يتم تشغيل تراتيل ويتم مباشرتهم بثلاث وجبات في الأسبوع كهدية ومحبة.

- هل تصلي على المنتحر ؟

إن المنتحر حالته المرضية ما أوصلته أن ينتحر ورحمة بأهل الله وبأهله وله ربنا الذي يحاسبه وأنا تعرضت لهذه الحالة هنا في الإمارات ولقد قمت بالصلاة عليه وقد كان مريضا نفسيا ويأخذ أدوية لحالته وأنه كان تحت العلاج وأخذ هذه الخطوة وأن الاكتئاب جعله يفقد الرؤية.

- هل تقوم بعمل توعية للشعب بهذه الأمور والبعد عن الانتحار؟

نعم أقوم بنصحهم بأنهم غاليين على خالقهم وأقوم بهذا لمدة شهر حتى لا يقوم فرد آخر بهذا العمل لمجرد أنى صليت على منتحر.

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