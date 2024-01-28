محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

التقى اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الدكتور أحمد بن محمد الجرواني حيث اعرب الطرفان عن سعادتهما لاتمام هذا اللقاء المهم والذي ياتي في اطار استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين من منطلق الحرص المتبادل على نشر ثقافه التسامح والسلام على كافه المستويات ،وقد رحب محافظ جنوب سيناء بضيفه الكبير.

وأثمر اللقاء عن موافقه الدكتور احمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام على ان يكون الاعلان عن مبادئ المجلس العالمي للتسامح والسلام لاطلاق الاعلان العربي للتسامح والسلام كجزء من الاحتفاليه الكبرى التي ترعاها الدوله المصريه للاعلان الرسمي عن اطلاق مشروع التجلي الاعظم بمدينه سانت كاترين ،على ان يقوم المجلس العالمي للتسامح والسلام بعمل مقترحات بمحتويات ومكونات مبادره المجلس وذلك للعرض على محافظ جنوب سيناء للمراجعه والتدقيق مع باقي جهات الاختصاص المعنيه ذات الصله.

وطالب رئيس المجلس على دعوه اقصى عدد ممكن من الكيانات المصريه والاقليميه والدوليه مثل مشيخه الازهر والكنيسه القبطيه والفاتيكان وجامعه الدول العربيه ومنظمه الامم المتحده واجهزتها والقوى الاقليميه والدوليه الفاعله ذات الصله والشأن بما يحقق زياده اكساب الحدث المصري الرئيسي الذي ترعاه الدوله المصريه والخاص بالاعلان الرسمي عن انطلاق مشروع التجلي الاعظم بمدينه سانتا كاترين اقصى واكبر زخما مما يمكن تحقيقه داخليا خارجيا في مصر وخارجها على كافه المستويات محليا واقليميا ودوليا.



واعرب رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام عن تطلعه الكبير لانشاء وتأسيس وافتتاح مقرا اقليميا للمجلس العالمي على مستوى قاره افريقيا بمدينه سانت كاترين ليكون منبرا ومراره لاشعاع قيم التسامح والسلام في المنطقه وافريقيا والعالم وتاكيدا لدور مصر المحوري في ذلك الشان وتحقيقا لكون سانت كاترين مناره وقبله عالميه للتسامح والسلام بالمنطقه العربيه وافريقيا والعالم.

ليكون هذا المقر جاهزا للافتتاح حاله موافقه الجانب المصري على فكرته خلال فاعليه الاحتفاليه المصريه الرسميه باطلاق مشروع التجلي الاعظم بشان كاترين.

وطالب محافظ جنوب سيناء مزيدا من التفاصيل المكتوبة حول هذا الموضوع ليتم مراجعه هذا المقترح والتدقيق في مع كافه الجهات المعنيه ذات الصله.

حجر اللقاء اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدوليه والتنميه والاتصال السياسي والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظه والدكتور احمد حسن فولي عضو المجلس العالمي للتسامح والسلام واستاذ القانون الدولي العام.

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