"من حياة القرية إلى النجومية: رحلة عبد الله غيث من المسرح إلى الشاشة

في مثل هذا اليوم 28 يناير عام 1930م، ولد الفنان المسرحي العربي الكبير عبد الله غيث في كفر شلشلمون، منيا القمح، بمحافظة الشرقية، وينحدر من عائلة تمتلك آلاف الأفدنة من الأراضي، ودرس والده الطب في إنجلترا لكنه عاد ليتولى عمودية قريته.

نشأ عبد الله غيث على حب الأرض والشعور بالانتماء إليها، كان الأصغر بين خمسة أشقاء، ومن بينهم الفنان القدير حمدي غيث، وعن علاقته بأخيه الأكبر قال: "رغم فارق السن البسيط بيني وبين حمدي حوالي ست سنوات إلا أنه كان بمثابة الأب بالنسبة لي، عرفني على الأدب لأنه كان يقرأ قبلي، كما عرفني على المسرح والفن لأنه ارتاد المسارح قبلي، كان معلمي الأكاديمي وأول من قدمني للجمهور، وكان المخرجون مترددين في إعطائي الأدوار لاعتقادهم أنني دخلت عالم الفن عن طريق أخي، دون أي موهبة حقيقية.

وتابع: ولكن "أصر على تقديمي أول مسرحية لي كانت "تحت الرماد"، ورغم صغر دوري إلا أنني نجحت فيها، وبعد ذلك كتب عني كبار النقاد وأشادوا بموهبتي".

وبعد أن أنهى دراسته الثانوية، انتقل إلى القاهرة ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث حصل على شهادته عام 1955، ثم انتقل للعمل في المسرح القومي.

ويعتبر عبد الله غيث من أفضل فناني المسرح الشعري على الإطلاق، وقد قدم العديد من الأعمال المسرحية الناجحة، فاستحق لقب نجم المسرح الأول في الوطن العربي.

ورغم شغفه اللامحدود بالمسرح، إلا أنه لعب العديد من الأدوار في السينما، منها أدهم الشرقاوي، و"لا وقت للحب"، و"ممنوع"، و"ثمن الحرية"، و"رابعة العدوية"، و"الرسالة". "، والذي رشحه المخرج العالمي مصطفى العقاد للعب دور حمزة عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

بالإضافة إلى ذلك، قدم العديد من الأعمال التلفزيونية المميزة مثل "ثروة وأبناء"، و"الصبر"، و"الثعلب"، و"ذئاب الجبل"، وغيرها، مما أكسبه لقب "ملك الفيديو".

وكان حلمه يدور حول الأرض والفن، إذ كان حبه الأول والأخير، على الرغم من جدول أعماله المزدحم، كان دائمًا يعتني بأرضه ويعتني بها.

وتوفي الفنان الكبير عبدالله غيث في ١٣ مارس ١٩٩٣م عن عمر ٦٣ عامًا إثر أزمة قلبية حادة أثناء تصويره مسلسل "ذئاب الجبل".