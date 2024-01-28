صحة مطروح: ضبط منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمطروح حملة موسعة، برئاسة الدكتورة سماح خوخة، اليوم الأحد، على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 منشأة تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1989، والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وتبين أن الأماكن غير مستوفية الحد الأدنى للاشتراطات الصحية، هذا بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات المكثفة بصحة مطروح لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من ادارة العلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة مطروح.