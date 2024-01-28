أعضاء نقابة الموسيقيين ينظمون وقفة لمطالبة مصطفى كامل بالرجوع عن قرار استقالته

عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماعًا طارئًا، بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية، للمطالبة بتراجع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل عن استقالته، التي أعلنها مؤخرًا.

كما تم تنظيم وقفة تضامنية، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات، مرددين هتافات: "نقيب الغلابة واحد بس ومش هيمشى.. لا للقرار.. تراجع عن القرار".

كما وضع المشاركين بالوقفة شاشة كبيرة فى مدخل نقابة الموسيقيين لعرض صور مصطفى كامل مكتوب عليها "يا صقر أولادك فى انتظارك، وكمل مشوارك" للمطالبة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بالتراجع عن قرار الاستقالة.

وقال خلال الاجتماع الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة وعضو مجلس إدارة الموسيقيين: أوجه الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية الذي جاءوا من معطم محافظات مصر للمطالبة برجوع مصطفى كامل إلى منصبه، وكلنا كأعضاء مجلس نرفض استقالته، حيث هناك عدد من أعداء النجاح يحاربونه، لأنه حقق إنجازات كبيرة في فترة قصيرة لم يحققها غيره، وهو النقيب الوحيد الذي حصل على المنصب بالتزكية.

وأضاف: مصطفى كامل فوضني بديلا منه كنقيب مهن موسيقية ولكن أرفض ذلك وان شاء الله يرجع لمنصبه من جديد ويستمر في تحقيق الانجازات، وكلنا معاه وفي ضهره.

وأشار: كلنا كأعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية سوف نتوجه إلى منزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ونتناقش معه وماذا يريد تنفيذه، وكلنا ايد واحدة في النهاية

وقال حلمي كل مصر تعرف إنجازات مصطفى كامل وكانت صدمة بالنسبة لنا التلويح باستقالة مصطفى كامل.