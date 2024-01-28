“حجازي” يتفقد برنامج التأهيل التربوي للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، بدء برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين فى "مسابقة ٣٠ ألف معلم.. السنة الثانية"، في يومه الأول. والبالغ عددهم (٢٠٨٦٦ معلما) الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بقاعة التدريب بمدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك الرسمية لغات بالقاهرة، حيث يتم التدريب على مستوى الجمهورية وتبلغ عدد القاعات التدريبية ١٠٣٨ قاعة، بالإضافة إلى ١٥ مركز تدريب رئيسى.

وشدد حجازي، خلال لقائه بالمعلمين الجدد "الدفعة الثانية "على أهمية دور المعلم وضرورة تنميته مهنيًا بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشاملة للمنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة للمستقبل ترتكز على اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والطفرات التكنولوجية، بما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

وأوضح الوزير أن الهدف العام لهذا البرنامج التدريبي إكساب المشاركين المعرفة والمهارات، والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، مشيرًا إلى أن اختيار المعلمين وتعيينهم يمر بمراحل عديدة لضمان امتلاكهم للمهارات اللازمة للنجاح في دورهم المنوط بهم سواء التربوي أو التكنولوجي أو الثقافي وبما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة في الاختيار، بدءا من اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومرورا بدورة التأهيل التربوى والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية بهدف تأهيلهم لاجتياز التدريبات التي تعقدها جهة معنية تمهيدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية ككل.

وأشار إلى أنه تم توجيه المديريات التعليمية بالإسراع بتدريب المعلمين الجدد (الدفعة الثانية)؛ وإرسال كشوف التماسات المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريب من الدفعة الأولى للجهة المعنية بالتوازي مع أسماء معلمي الدفعة الثانية لمنحهم فرصة أخرى لاجتياز التدريبات.

وأجرى الوزير حوارًا مع المتدربين حول المواد التدريبية التى يتلقونها كما ناقشهم حول كيفية استفادتهم من التدريب وأهميته، حيث أشاد المتدربين بالمواد التدريبية، وأعربوا عن مدى استفادتهم من موضوعات التدريبات المختلفة ومدى تأثيرها فى تطوير العمل فى المدرسة، والتركيز على الأنشطة التربوية المختلفة، وتفاعل الطلاب، والاعتماد على النفس، والتعلم المستمر، كما رد الوزير على مختلف الاستفسارات التي طرحها المتدربون والمتعلقة ببعض الإجراءات التكميلية والتنفيذية للتدريبات.



الحقيبة التدريبية لبرنامج التأهيل التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم..السنة الثانية "، تتم على مدار أربعة أيام، وتتناول الموضوعات التدريبية، خلال اليوم الأول الإطار العام لجدارات المعلمين، وخصائص المتعلمين واحتياجاتهم، والدمج التعليمي، بالإضافة إلى أفكار التخصص الرئيسية ونواتج التعلم، ويتضمن اليوم الثانى استراتيجيات أهمية الأنشطة الصفية واللاصفية ومفهوم أنواع المواهب، واكتشافها، بالإضافة إلى عيوب التقويم التقليدي، والتقييم الحقيقي (مفهوم ملامح أدوات قواعد تقدير المهام الأدائية).

كما يتناول التدريب فى اليوم الثالث موضوعات التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، وأخلاقيات التعامل مع التكنولوجيا، فضلا عن مفهومي "إدارة الصف"، و"ضبط الصف" واستراتيجيات إدارة الصف بكفاءة وتصميم خريطة المنهج، أما اليوم الرابع فيتناول موضوعات أكاديمية المناهج، والمهارات الحياتية والتربية الإيجابية والقضايا العالمية، ونافذتي اللغة العربية والرياضيات والتقييم، بالإضافة إلى المحتوى الرقمي، وأنشطة التوكاتسو، والتنمية المهنية للمعلمين، كما سيبدأ الأسبوع المقبل برنامج التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الجدد الدفعة الثانية.

