الاحتلال الاسرائيلى يعلن معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد إغلاق معبر كرم أبو سالم وتصنيفه كمنطقة عمليات عسكرية.

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد نجحت قبل ساعات في إحباط محاولة إغلاق معبر "كرم أبو سالم" الحدودي مع غزة، حيث شارك في هذه المحاولة متظاهرون بينهم أفراد من أسر الرهائن المحتجزين في غزة.

جاء ذلك بعد محاولة المتظاهرين منع شاحنات المساعدات من الدخول إلى القطاع، حيث نجحوا في إغلاق الحدود لعدة أيام الأسبوع الماضي.

كانوا يطالبون بعدم تسليم المساعدات إلى غزة، زاعمين أن التعامل مع الرهائن لم يكن إنسانيًا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

