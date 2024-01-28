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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الاسرائيلى يعلن معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد إغلاق معبر كرم أبو سالم وتصنيفه كمنطقة عمليات عسكرية. 

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد نجحت قبل ساعات في إحباط محاولة إغلاق معبر "كرم أبو سالم" الحدودي مع غزة، حيث شارك في هذه المحاولة متظاهرون بينهم أفراد من أسر الرهائن المحتجزين في غزة.

جاء ذلك بعد محاولة المتظاهرين منع شاحنات المساعدات من الدخول إلى القطاع، حيث نجحوا في إغلاق الحدود لعدة أيام الأسبوع الماضي. 

كانوا يطالبون بعدم تسليم المساعدات إلى غزة، زاعمين أن التعامل مع الرهائن لم يكن إنسانيًا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.
 

الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم غزة