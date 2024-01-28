التموين: بدء الأكازيون الشتوي 5 فبراير المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء الأوكازيون الشتوى 2024، اعتبارا من يوم 5 فبراير المقبل ولمدة شهر.

وأكدت الوزارة على الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية لافته إلي التزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.

كما قالت الوزارة انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الازمة لبدء العمل بالأوكازيون الشتوى 2024، وأن يكون لكل محل أسبوعين.

ويأتي ذلك ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2024، فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، ومن المقرر أن تصل نسبه التخفيضات إلى 50% لبعض المنتجات.وناشدت مديرية التموين، الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

كما شددت الوزارة على ضرورة أن تعلن الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ويتم ترك تحديد نسبة التخفيضات على السلع المعروضة للمحال المشاركة، على أن تقوم بتوضيح السعرين قبل وبعد الخصم بالطلب المقدم إلى مديرية التموين.

بالإضافة لمتابعة السلع ‏المعروضة، من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.‏

وأوضحت الوزارة ان الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وإتاحة السلع للمواطن بأسعار مخفضة، حيث تصل التخفيضات إلى 50%، وأحيانا تتجاوز هذه النسبة على بعض المنتجات والسلع.