بدء تلقي الطعون اليوم وغدا.. الشعب الهندسية تخوض انتخابات شرسة.. 1008 مرشحين على 218 مقعدا بانتخابات التجديد النصفي.. «المهندسين» تنتهي من انعقاد الجمعيات العمومية و23 فبراير موعد العرس الانتخابي

انتهت نقابة المهندسين أمس السبت من انعقاد الجمعيات العمومية لخمس شعُب هندسية وهي: الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الغزل والنسيج، الهندسة المعمارية، وقد أغلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، الأسبوع الماضي وفقًا للجدول الزمني للعملية الانتخابية، حيث استقبلت النقابة العامة والنقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية، طلبات المرشحين على مدار الـ 16 يومًا، من 8 إلى 23 يناير الماضي.

منافسة شرسة

شهدت عملية الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين إقبالًا ملحوظاً من المهندسين، بالنقابة العامة بالقاهرة والنقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية 1008 مرشحين، إذ تقدم 374 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و 634 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، بإجمالي عدد المقاعد الشاغرة من مقاعد الشعب الهندسية السبع ومقاعد النقابات الفرعية التي ستتم المنافسة عليها هي 218 مقعدا.

المراجعات والطعون

تشهد مقر النقابة العامة والنقابات الفرعية بمحافظات مصر، فحص و مراجعة مستندات الـ 1008 مرشحين، تمهيدًا لإعلان قائمة أسماء المرشحين لخوض الانتخابات، و تتلقى النقابة العامة والنقابات الفرعية اليوم الأحد وبعد غد الإثنين، مرحلة فتح باب تلقي التنازلات والطعون.

موعد انتخابات التجديد النصفي

تنطلق انتخابات التجديد النصفي للمهندسين يوم 23 فبراير المقبل على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.

مقاعد الشعُب المتنافس عليها

تجرى انتخابات التجديد النصفي على مقاعد مجالس الشعب الهندسية: الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

الأوراق والشروط المطلوبة للترشح

يشترط للترشح لانتخابات التجديد النصفي، أن يكون المرشح مسددا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية، وتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات عبر تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجهًا لنقابة المهندسين المصرية.

الجمعيات العمومية العادية للشعب

عقدت الشعُب الهندسية السبعة جمعياتها العمومية العادية بالنقابة العامة للمهندسين، أمس الأول، لشعبة الهندسة الكيميائية والنووية في الواحدة ظهراً بقاعة عثمان، وانتهى أمس السبت، انعقاد الجمعيات العمومية لخمس شعب هندسية وهي: الهندسة الكهربائية وشعبة الهندسة المدنية، و شعبة الهندسة الميكانيكية، شعبة هندسة الغزل والنسيج، و شعبة الهندسة المعمارية .

فيما تعقد شعبة هندسة البترول والتعدين والفلزات جمعيتها العمومية في الحادية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل 30 يناير بقاعة عثمان بالنقابة العامة

وطبقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 يكون انعقاد الجمعية العمومية لكل شعبة صحيحًا بحضور ربع أعضاء الشعبة، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ويتم بحضور خمسين عضوًا، فإذا لم يحضر هذا العدد من المهندسين يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتنعقد الجمعية العمومية بحضور 50 عضوًا بالشعبة.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية لكل شعبة السياسة العامة للشعبة واعتماد التقرير السنوي عن نشاط الشعبة وإنجازاتها خلال عام 2023، كما تستعرض خطة عمل الشعبة لعام 2024، وتنظر في المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.