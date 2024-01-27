باحثون يكتشفون طريقة جديدة لتشخيص الاكتئاب من خلال "العين"

اكتشف باحثون أن القدرة على توقع المكافآت المالية أو الجوئز وما ينتج عنها من اتساع حدقة العين تكون ضعيفة لدى الأفراد الذين يعانون من الاكتئاب السريري.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Science Alert، أنه مع زيادة أعراض الاكتئاب، اتسعت حدقة العين لدى المشاركين بشكل أقل عندما أتيحت لهم فرصة الفوز بمكافأة قدرها يورو واحد.

وصرح المؤلف الرئيسي وعالم البيانات آندي بريندلر أن "تضييق حدقة العين كان واضحًا بشكل خاص لدى المرضى الذين لم يعودوا قادرين على الشعور بالمتعة وعانوا من فقدان الطاقة".

ويعد اتساع حدقة العين جزءًا من استجابة الجهاز العصبي للتوتر أو الإثارة، والذي ينجم عن إطلاق الناقل العصبي النورإبينفرين من خلال منطقة في جذع الدماغ تسمى الموضع الأزرق.

ويوضح فيكتور سبورمير، أحد مؤلفي الدراسة وعالم النفس في معهد ماكس بلانك للطب النفسي في ألمانيا، أن "هذا الاكتشاف يساعدنا على فهم الآليات الفسيولوجية الأساسية للاكتئاب بشكل أفضل.

وأجرى بريندلر وفريقه 30 تجربة على جهاز كمبيوتر شملت 40 شخصًا يعانون من الاكتئاب غير المعالجين و31 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة، وقاموا بقياس حجم حدقة العين باستخدام جهاز تتبع العين داخل ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي.

وخلال كل مهمة، أشارت شاشة الكمبيوتر إلى إمكانية الحصول على مكافأة مالية باستخدام الصور، وطُلب من المشاركين الاستجابة بعد وميض الضوء، عندما كان المشاركون في أسرع حالاتهم.

وعرضت شاشة الكمبيوتر مكافأة قدرها يورو واحد، حيث يؤثر الاكتئاب على واحد من كل عشرة أشخاص تقريبًا في جميع أنحاء العالم، مع عدم وجود علامات بيولوجية محددة لهذه الحالة، وعادة ما يتم تشخيصه باستخدام التقييمات السلوكية.

ويقترح الباحثون أن تتبع العين قد يكون اختبارًا سريريًا مفيدًا لتصنيف مجموعات فرعية من الأفراد المصابين بالاكتئاب أو مراقبة استجابتهم للعلاجات.