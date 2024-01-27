بي تك وكاريرها تعززان دور المرأة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال

أعلنت شركة بي تك عن توقيع مذكرة تفاهم مع كاريرها، المنصة الرائدة لدعم وتأهيل السيدات للمشاركة في سوق العمل. تهدف الشراكة إلى توفير الدعم اللازم للنساء، خاصة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال.

تشمل المبادرة توفير المهارات والمؤهلات الضرورية للسيدات في مختلف محافظات مصر، منها القاهرة والإسكندرية وأسيوط، لتمكينهن من المشاركة الفعّالة في مجالات العمل، خاصة في التكنولوجيا وريادة الأعمال. يُعتبر برنامج "Tech Her Up" المقدم من كاريرها جزءًا من هذه الشراكة، حيث ستقدم بي تك خبراتها في مجال التجارة الإلكترونية وتنظم ورش عمل متنوعة خلال فترة التدريب.

من جانبه، صرح محمد خطاب، نائب الرئيس التنفيذي لـ b_labs وقطاع التجارة الإلكترونية في بي تك، أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لخطة بي تك للتوسع في عقد شراكات مع مؤسسات محلية وعالمية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

من جهتها، أكدت جيسي رضوان، المدير التنفيذي لشركة كاريرها، أن الشراكة ستسهم في سد الفجوة في بيئة العمل في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر. وأشارت إلى أهمية تحقيق التوازن بين الجنسين في سوق العمل وخلق بيئة عمل آمنة تدعم تطلعات النساء في مجال التكنولوجيا.

تأتي هذه المذكرة كتتميم للشراكة الاستراتيجية بين بي تك وكاريرها، حيث كانت بي تك الراعي الذهبي في قمة Carerha Summit 2023، التي ركزت على دور المرأة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال.