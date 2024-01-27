راية أوتو تدرس تجميع وتصنيع السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة صينية

قال مدحت خليل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن شركة راية أوتو المتخصصة في تجارة السيارات، تدرس تجميع وتصنيع السيارات الكهربائية مع شركة "إكس بينج" الصينية بموجب الشراكة بين الشركتين.

وأضاف خليل أن الظروف مواتية حاليا للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية لما تملكه الشركة من مزايا تنافسية تتعلق بتوفير الدولار ما يجعلها تطرح منتجاتها من السيارات بأسعار تنافسية.

وقال خليل، إن الشركة لديها موارد دولارية نتيجة تصدير عدد من منتجاتها وخدماتها للخارج عبر عدد من الشركات التابعة، الأمر الذي يمنحها ميزة تنافسية في استثمار هذا العائد الدولاري في استيراد السيارات الكهربائية والتي يتم إعفاؤها من الجمارك بموجب المحفزات الحكومية، ما يمنحها أفضلية مقارنة بالسيارات المتاحة بالسوق.

وعقدت شركة راية أوتو، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، شراكة استراتيجية مع شركة اكس بينج الصينية لإتاحة سيارات كهربائية بالسوق المصري.

وقال محمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة راية أوتو، إن السوق المصرية به فرصة كبيرة للنمو بمجال السيارات الكهربائية، رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن السيارات الكهربائية تحقق وفرا في التشغيل يصل لـ 80% مقارنة بالسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود.

وأضاف أن مبيعات السيارات الكهربائية في السوق المصرية وصلت إلى نحو 3000 سيارة العام الماضي مقابل 2500 سيارة في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 3500 خلال العام الجاري.

بينما وصلت مبيعات الصين من السيارات الكهربائية العام الماضي إلى نحو 9 ملايين سيارة، و2 مليون سيارة في أوروبا ومليون سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع معدلات نمو عالمية تصل إلى 20% سنوياً، وفقا للنجار.

وقال النجار: إن الشركة تستهدف الاستحواذ على 10% من مبيعات السيارات الكهربائية في مصر خلال المرحلة الأولى، فيما تدرس الشركة بالتعاون مع الشريك الصيني تجميع السيارات محلياً.

وتتضمن الشراكة بين الجانبين طرح ثلاثة من طرازات سيارات إكس بينج، وهي G9، و G6، وP7i، بقدرات تتراوح بين 500 إلى 700 كيلو متر في الشحنة الواحدة، فضلاً عن خدمات ما بعد البيع من خلال ثلاثة مراكز رئيسية بأنحاء القاهرة