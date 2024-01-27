ads
السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالسنبلاوين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقى شاب مصرعه ووالدته فيما أصيبت شقيقته فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد بنطاق محافظة الدقهلية وجرى نقل المصابه والجثامين إلى مستشفى السنبلاوين .

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد ووجود متوفين ومصابه .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بجوار مقلب القمامه  حيث أسفر الحادث عن إصابة غاده حسن محمد حسن ٢٤ عاما بكسور مضاعفه مفتوحه بالساقين والساعد الأيمن والعضد الأيسر ومصرع شقيقها ويدعى احمد ٣٦ عاما ووالدتهم زينب محمد منصور ٥٩ عاما " وجرى التحفظ على الجثامين في ثلاجه مستشفي السنبلاوين.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

الدقهلية السنبلاوين انقلاب سيارة ملاكي حادث انقلاب سيارة ملاكي سيارات الإسعاف محافظة الدقهلية مركز شرطة السنبلاوين مستشفى السنبلاوين