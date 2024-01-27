بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالسنبلاوين

لقى شاب مصرعه ووالدته فيما أصيبت شقيقته فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد بنطاق محافظة الدقهلية وجرى نقل المصابه والجثامين إلى مستشفى السنبلاوين .

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد ووجود متوفين ومصابه .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بجوار مقلب القمامه حيث أسفر الحادث عن إصابة غاده حسن محمد حسن ٢٤ عاما بكسور مضاعفه مفتوحه بالساقين والساعد الأيمن والعضد الأيسر ومصرع شقيقها ويدعى احمد ٣٦ عاما ووالدتهم زينب محمد منصور ٥٩ عاما " وجرى التحفظ على الجثامين في ثلاجه مستشفي السنبلاوين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات