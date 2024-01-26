انعقاد الجمعيات العمومية للمهندسين اليوم وتستمر لغد

عقدت اليوم جمعة الشعُب الهندسية السبعة، بنقابة المهندسين، جمعياتها العمومية العادية بالنقابة العامة للمهندسين، لشعبة الهندسة الكيميائية والنووية بقاعة عثمان.

بينما تستكمل غدًا السبت الجمعيات العمومية لخمس شعب هندسية، وهي: الهندسة الكهربائية وتعقد جمعيتها العمومية منذ العاشرة صباحًا اليوم، بمسرح النقابة العامة، ثم الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المدنية، في الثانية عشر، بقاعة اللواء مهندس محمود مغاوري، وتليها الجمعية العمومية لشعبة الهندسة الميكانيكية في الواحدة ظهر اليوم السبت، بقاعة عثمان، وفي الثانية ظهرًا.

تعقد شعبة هندسة الغزل والنسيج جمعيتها العمومية في مسرح النقابة، بينما تعقد شعبة الهندسة المعمارية جمعيتها العمومية في الرابعة عصرًا بقاعة اللواء مهندس محمود مغاوري.

وإغلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، وفقًا للجدول الزمني للعملية الانتخابية، حيث استقبلت النقابة العامة والنقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية، طلبات المرشحين على مدار الـ 16 يومًا، من 8 إلى 23 يناير الماضي.