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الجمعة 26 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام حسن يخلف «فورمورسينيو» في تدريب فيوتشر

حسام حسن
حسام حسن
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اتفقت إدارة نادي فيوتشر، مع حسام حسن على تولي تدريب الفريق وذلك خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو فورمورسينيو.

وجاء قرار فيوتشر بتوجيه الشكر للمدرب البرتغالي فورمورسينيو بعد خسارته لبطولتي السوبر المصري وخروجه من كأس الرابطة من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يقوم حسام حسن بتشكيل جهازه المعاون خلال ساعات قليلة وقيادة التدريبات، على أن يتولى شقيقه إبراهيم حسن منصب مدير الكرة بالفريق.

ويشارك فريق فيوتشر في بطولة كأس الكونفيدرالية في النسخة الحالية وترغب إدارة النادي في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد أول بطولة أفريقية في تاريخ النادي وهو ما دفعهم للتعاقد مع حسام حسن الذى يمتلك خبرات تدريبية كبيرة مع منتخب الأردن والزمالك والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري وبيراميدز.

فيوتشر حسام حسن ريكاردو فورمورسينيو أيمن مصطفى