حسام حسن يخلف «فورمورسينيو» في تدريب فيوتشر

اتفقت إدارة نادي فيوتشر، مع حسام حسن على تولي تدريب الفريق وذلك خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو فورمورسينيو.

وجاء قرار فيوتشر بتوجيه الشكر للمدرب البرتغالي فورمورسينيو بعد خسارته لبطولتي السوبر المصري وخروجه من كأس الرابطة من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يقوم حسام حسن بتشكيل جهازه المعاون خلال ساعات قليلة وقيادة التدريبات، على أن يتولى شقيقه إبراهيم حسن منصب مدير الكرة بالفريق.

ويشارك فريق فيوتشر في بطولة كأس الكونفيدرالية في النسخة الحالية وترغب إدارة النادي في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد أول بطولة أفريقية في تاريخ النادي وهو ما دفعهم للتعاقد مع حسام حسن الذى يمتلك خبرات تدريبية كبيرة مع منتخب الأردن والزمالك والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري وبيراميدز.