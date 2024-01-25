فبراير المقبل.. انعقاد أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال بقنا

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن انعقاد أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو بمحافظة قنا بداية شهر فبراير القادم، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، حرص وزارة الصحة والسكان على توفير الرعاية الطبية اللائقة لعلاج الحالات التي تعاني من قصر القامة والتقزم، والتي تم اكتشافها من خلال مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، لتخفيف العبء عن المواطنين بتوفير الخدمة لهم داخل المحافظة بدلا من السفر لمحافظات أسيوط والقاهرة بصفة دورية للعرض وصرف العلاج.

كما أشار إلى أن النائب مصطفي محمود عضو مجلس النواب والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ سوف يتحملان نفقات انتقال اللجنة من محافظة القاهرة الي محافظة قنا.