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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فبراير المقبل.. انعقاد أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال بقنا

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن انعقاد أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو بمحافظة قنا بداية شهر فبراير القادم، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، حرص وزارة الصحة والسكان على توفير الرعاية الطبية اللائقة لعلاج الحالات التي تعاني من قصر القامة والتقزم، والتي تم اكتشافها من خلال مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، لتخفيف العبء عن المواطنين بتوفير الخدمة لهم داخل المحافظة بدلا من السفر لمحافظات أسيوط والقاهرة بصفة دورية للعرض وصرف العلاج.

كما أشار إلى أن  النائب مصطفي محمود عضو مجلس النواب والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ سوف يتحملان نفقات انتقال اللجنة من محافظة القاهرة الي محافظة قنا.

الهيئة العامة للتأمين الصحي أشرف الداودى محافظ قنا السمنة والتقزم بمحافظة قنا تخفيف العبء عن المواطنين لهيئة العامة للتأمين الصحي محافظة قنا وكيل وزارة الصحة والسكان