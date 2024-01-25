ضبط 50 طن ملح و1623 لتر زيت وبنزين وسجائر مجهولة المصدر بالشرقية

قامت إدارة تموين بلبيس اليوم الخميس، برئاسة محمود درويش مدير الادارة ومفتشي الإدارة بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز والمحال التجارية والمصانع، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات.

وتم تحرير المحضر رقم ١٣٤٩ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع ملح بالمنطقة الصناعية طريق بلبيس - العاشر لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على كمية قدرها ٥٠ طن ملح طعام.

والمحضر رقم ١١٤٨ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب والمسئول عن محطة تموين سيارات بطريق بلبيس - العاشر وتم التحفظ علي٢٠ جركن زيت بإجمالي٤٠٠ لتر.

كما تم تحرير المحضر ١١٤٩ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية قرية السلام لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضة للبيع أثناء التفتيش.

والمحضر رقم ١١٥٠ ضد المدير المسئول لمحطة تموين سيارات بمنطقه ابو سمران - بلبيس لتصرفه في كميات مقدارها ١٢٢٣ لتر بنزين ٨٠ لبيعه في السوق السوداء.

كما تم تحرير محضر رقم ١٣٤٨ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية ابو سمران لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

والمحضر رقم ١٣٥٩ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مطعم بمنطقة أبو سمران - بلبيس لعدم تقديم شهادة صحية سارية.

ومن جانبه، طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.