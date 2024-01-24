كأس أفريقيا 2023.. منتخب ناميبيا يتأهل لدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه

تأهل منتخب ناميبيا إلى ردو الـ16 من بطولة أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد التعادل السلبي مع نظيره مالي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سان بيدرو في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

بهذه النتيجة رفع منتخب مالي إلى 5 نقاط في صدارة جدول المجموعة الخامسة ووصل ناميبا للنقطة 4 وتأهل ضمن افضل منتخبات تحتل المركز الثالث في البطولة.

أعلن إريك شيل المدير الفني لمنتخب نسور مالي جاء تشكيل مالي كالتالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: هماري تراوري - بوبكر كوياتي - سيكو نياكاتي - موسى ديارا

خط الوسط: أليو ديانج - دورجيليس - إيف بيسوما

الهجوم: دياباتي - يوسف نياكاتي - سينايكو.

في المقابل أعلن كولين بنيامين، المدير الفني لمنتخب ناميبيا، التشكيل الرسمي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كازابوا.

خط الدفاع: إيفان كامبيريبا - كينيدي أموتينيا - هوكونجو - ريان هاناموب.

خط الوسط: بيثول موزيو - نديرو كاتوا - أبروشيس بيتروس - ديون هوتو.

خط الهجوم: برينس تجيويزا - شالوليلي.