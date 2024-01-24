بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في ترعة بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى فى مياه ترعة على طريق طلخا المحلة أمام قرية ميت نابت التابعة لمركز طلخا فى محافظة الدقهلية.



كان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بانقلاب سيارة ملاكى فى مياه ترعة على طريق طلخا المحلة أمام قرية ميت نابت التابعة للمركز وبها أشخاص .



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى فى المياه وتمكنوا من انقاذ ركابها وهم خلود مصطفي احمد علي ٢٦ عاما بكدمات متفرقه بالجسم وعبدالفتاح ابراهيم علي ٦٥ عاما اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات والسيد أحمد علي ٦٠ عاما باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه ونزيف بالمخ واسعاد بداوي عبدالوهاب ٥٥ عاما باشتباه نزيف داخلي في البطن وجرح ٢٠ سم في الرأس وجميعهم مقيمين بقرية ابو داوود السباخ التابعة لمركز تمي الامديد.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.