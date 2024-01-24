عضو بـ"الشيوخ": الدعوة لعقد حوار اقتصادي "ضرورة" في ظل التحديات الراهنة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ 72، لعقد حوار اقتصادي أعمق وأشمل.

كما أشار إلى أن ما تمر به مصر من تحديات اقتصادية تتطلب تضافر الجهود والاستفادة من جميع الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية قدرة على العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها منذ سنوات.

وقال "الجندي": “إن الحديث النظرى عن القضايا الاقتصادية يصطدم في كثير من الأحيان بالواقع بما يضمه من ظروف وأزمات دولية وإقليمية”.

وشدد الجندي على ضرورة أن تتكاتف جميع الجهود الوطنية وفئات المجتمع المصري من أجل أن تتمكن مصر من عبور الصعوبات التي أخلفتها الأزمات الدولية المتعاقبة وكان أبرزها أزمة جائحة كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية. هذا بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية ومنها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوترات الموجودة بمنطقة البحر الأحمر بسبب هذه الحرب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه يقدر حجم المعاناة التي يواجهها الشعب المصري بسبب الضغوط الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع. كما ثمن قيمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر، والتي تم إدراكها كنعمة في ظل ما يتعرض له قطاع غزة أو عدد من دول الجوار من أزمات وصراعات داخلية، وهو ما يؤكد قيمة توحيد الجبهة الداخلية ضد أي صعوبات أو تحديات تواجهنا.