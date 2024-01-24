برلماني: دعوة السيسي بإجراء حوار اقتصادي يعكس حرصه على مصلحة المواطن البسيط

أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طمأن جميع المصرين خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ72 بشأن الأوضاع المعيشية للمواطنين والأزمة الاقتصادية وموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال أبو عايشة فى تصريحات صحفية له اليوم، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني خاص بالشق الاقتصادي، يؤكد حرص الرئيس على مصلحة المواطن البسيط، ورؤيته لما يحدث في الشارع المصري من ارتفاع الأسعار بالنسبة لجميع أنواع السلع.

وأشار أبو عايشة إلى أن مصر نجحت في تجاوز العديد من الأزمات والتحديات على مر التاريخ، مؤكدا أن الحكومة والقيادة السياسية قادرون على استكمال المسيرة في ضوء استراتيجيات اقتصادية وطنية في كافة المجالات.

كما شدد على أهمية دعوة الرئيس بإجراء حوار اقتصادي، مشيرا إلى أنه سيسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات الكبيرة التي تتعرض لها مصر، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وتأثر العديد من القطاعات على خلفية زيادة سعر صرف العملة الأجنبية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، وتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة وقف العدوان الغاشم على غزة وحل القضية الفلسطينية.