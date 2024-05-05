ضبط 150 كيلو اسماك فاسدة فى محلات بالسويس

ضبطت مباحث التموين فى السويس 150 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك، داخل محلين بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، كما حررت محاضر غش تجاري لمحال عرضوا السمك المجمد على انه طازج.



وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وجه بخروج حملات موسعة بالتزامن أعياد شم النسيم وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توافر السلع التموينية، وصلاحية الأسماك المملحة المعروضة لدي محال الفسخانية وتجار الأسماك والسوبر ماركت.



ووجه اللواء سامح درويش مدير المباحث الجنائية ضباط مباحث التموين بتنفيذ حملات تموينية موسعة تشمل للتأكد من جودة الأسماك المملحة المعروضة، بالأسواق، بإشراف اللواء حسام الدين الدح.



وقاد العقيد شريف خالد ، رئيس مباحث التموين، حملات موسعة على محلات الاسماك المملحة، وتجار الأسماك بمشاركة أطباء الطب البيطري ومحمد عبد الوهاب كبير مفتشي التموين.



وضبطت الحملة 75 كيلو رنجة فاسدة، تبين وجود تغير في خصائصها الطبيعة وتظهر عليها علامات التعفن، وكذا ضبط 30 كيلو فسيخ بوري بنفس المحل بنطاق حى السويس.



كما ضبطت الحملة 55 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك داخل محل أخر بنطاق حي الأربعين لدى تاجر أسماك، المحضر الثانى بسبب الغش التجاري ولذلك لقيامه لبيعه اسماك مجمدة بسعر السمك الطازج .

وحررت الحملة محضرين لتجار أسماك، عرضوا الأسماك المجمدة على أنها طازجة لترويج بضاعتهم والاستفادة من فارق السعر،وجرى اتخاذ إجراءات قانونية بالوقعة واحالت مباحث التموين الوقائع للجهات المختصة للتحقيق.