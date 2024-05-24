ads
الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس "عربية النواب" يرحب بقرارات "العدل الدولية"

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 رحب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرارات محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة بشأن الأوضاع في فلسطين.

وأكد أن قرار المحكمة بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتحميل إسرائيل مسئولية إغلاقه، خطوة مهمة لتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأشار إلى أن أمر المحكمة الدولية لإسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تأكيد دولي جديد أمام العالم أن مصر لم تكن سببا في إغلاقه من قبل.

ولفت رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية، بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للعدوان على رفح الفلسطينية وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بالإجراءات، خطوة هامة، لوضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية.

وقال النائب: نتمنى أن تشهد الفترة المقبلة استئناف لعمليات المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم. 

بمجلس النواب لجنة الشئون العربية قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الأوضاع في فلسطين