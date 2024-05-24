رئيس "عربية النواب" يرحب بقرارات "العدل الدولية"

رحب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرارات محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة بشأن الأوضاع في فلسطين.

وأكد أن قرار المحكمة بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتحميل إسرائيل مسئولية إغلاقه، خطوة مهمة لتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأشار إلى أن أمر المحكمة الدولية لإسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تأكيد دولي جديد أمام العالم أن مصر لم تكن سببا في إغلاقه من قبل.

ولفت رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية، بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للعدوان على رفح الفلسطينية وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بالإجراءات، خطوة هامة، لوضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية.

وقال النائب: نتمنى أن تشهد الفترة المقبلة استئناف لعمليات المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم.