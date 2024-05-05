هل يتفوق الذكاء الاصطناعي على الأطباء في تشخيص مشكلات العيون؟.. فيديو

قال الدكتور إيهاب عثمان، أستاذ طب العيون بالقصر العيني إن مجال العيون من أكثر المجالات المستفيدة من الذكاء الاصطناعي، خصوصا من مجال الطب عند بعد الذي يفيد كثيرا مع بلد في حجم مصر التي لديها مساحة شاسعة وكبيرة ويزيد مع الامتداد العمراني وتزيد المناطق النائية.

وأضاف أستاذ طب العيون بالقصر العيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى» أن الذكاء الإصطناعي بدقته وجودته يتفوق على الأطباء في التشخيص ولكن لا تصل النسبة إلى 100%، شارحا أن الخبرة المكتسبة للأطباء تتفوق على الذكاء الإصطناعي ولذلك العنصر البشري لن يختفي من هذه المهنة.

وشرح أستاذ طب العيون بالقصر العيني أن العنصر البشري يتدخل في مراحل تشخيصية ومراحل علاجية، الذكاء الإصطناعي في الطب بتدخل في التشخيص الإكلينيكي أو السريري للمريض، وهو ما يوفر جهد ومجهود كبير خصوصا في مجال العيون، الذي يعتمد في التشخيص على الصور لكل أجزاء العين، ولذلك الذكاء الاصطناعي مهم في مجال العيون لأهمية المعلومات الرقمية بالنسبة لهذا المجال.

وأوضح أستاذ طب العيون بالقصر العيني أن الذكاء الإصطناعي يقلل نسبة الخطأ خصوصا في الجراحات الدقيقة، ولكن لا غنى عن الإنسان لكي يقوم بتشغيل الآلة، شارحا أن الطب عن بعد سيكون هاما جدا.