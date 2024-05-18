إكسترا نيوز: حي الشونة وحي السلام تزدحم بالنازحين الآن بعد تدمير 1400 منزل

كشف عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك أحياء كانت تزدحم بالسكان بشكل كبير منها حي الشونة وحي السلام وهي تزدحم بالنازحين الذين غادروها عبر الأيام الماضية إلى المنطقة التي أوصت بها قوات الاحتلال بالذهاب إليها وكذلك الاتيان على عدد كبير من المنازل أرقام حتى هذه اللحظة تحدث عن 1400 منزل تم تدميرها بشكل كبير للغاية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن اسرائيل تقوم بعملية تلغيم أولًا قبل القصف وبعد القصف هناك عدد كبير من المنازل تم تلغيمها وبعضها تم قصفها على رأس سكنها وهو ما جعل المستشفى الوحيد داخل هذه المدينة الطواقم الطبية بها تطالب الحماية الدولية وتستدعي أن يكون هناك تدخول مباشرة من منظمة الصحة العالمية خاصة بأن هناك أيام قليلة تفصلنا عن اجتماع عاجل هذه المنظمة الحيوية.