ضبط شخص أنشأ كيانا تعليميا دون ترخيص بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى "غير مرخص" - كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، لمنح شهادات فى عدة مجالات مدعياً كونها معتمدة من إحدى الجامعات والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات جرى إستهداف مقر الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (مالك ومدير الكيان- مقيم بمحافظة القاهرة) وعثر بحوزته على (عدد من نماذج الشهادات والمستندات "المزورة" المنسوب صدورها لإحدى الجامعات - ختم أكلاشيه - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية.