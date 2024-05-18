ads
السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط شخص أنشأ كيانا تعليميا دون ترخيص بالجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى "غير مرخص" - كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، لمنح شهادات فى عدة مجالات مدعياً كونها معتمدة من إحدى الجامعات والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات جرى إستهداف مقر الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (مالك ومدير الكيان- مقيم بمحافظة القاهرة) وعثر بحوزته على (عدد من نماذج الشهادات والمستندات "المزورة" المنسوب صدورها لإحدى الجامعات - ختم أكلاشيه - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").
 واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية.

كيان تعليمى وهمى مباحث المصنفات الجيزة شهادات مزيفة حقوق الملكية الفكرية