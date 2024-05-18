ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالغربية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الغربية ، وإتخاذه من الكيان مقراً لممارسة نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجال التمريض ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد من شهادات اجتياز الدورات التدريبية "مزورة ومعدة للتزوير" بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبعض الجامعات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" – عدد من الكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان الوهمى - مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان - أكلاشيه – عدد من دفاتر تحصيل النقدية - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.