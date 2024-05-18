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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

80 شهيدًا حصيلة اليوم جراء رصاص قوات الاحتلال بقطاع غزة

معبر رفح من الجانب
معبر رفح من الجانب الفلسطيني
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قال عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، نحن بالفعل هنا عند حدود النيران المشتعلة على مدار الساعة ونتحدث بالأحرى عن منطقة جنوب وشرق رفح التي لم تتوقف فيها العمليات العسكرية عبر 12 يوما منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني والأحداث هناك متسارعة بشكل كبير للغاية إذا بدأنا اليوم بعدد الشهداء الذي اقترب من الـ80 شهيدا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن عدد المصابين يقترب  من نحو 80 ألف مصاب في كل أنحاء قطاع غزة، موضحًا أن هناك تبادل إطلاق النار بين الطرفين ما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

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