جامعة العريش تحتضن معرض "صناع السعادة" لريادة الأعمال

افتتح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، معرض "صناع السعادة" لريادة الأعمال والمواهب المجتمعية، بقاعة المعارض بمقر مبنى رئاسة الجامعة وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، ومديري إدارات شمال سيناء وأمين عام الجامعة، والطلاب، وعدد من الشخصيات العامة والمسؤولين و رموز المجتمع السيناوى.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على أهمية هذا المعرض في دعم رواد الأعمال والمواهب المجتمعية في سيناء، مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على احتضان مثل هذه المبادرات التي تساهم في تنمية المجتمع وتعزيز روح الابتكار والإبداع بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية ٢٠٣٠ بدعم ورؤية فخامة رئيس الجمهورية.

وأضاف الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة أن المعرض يمثل فرصة رائعة للطلاب للتعرف على تجارب رواد الأعمال الناجحين، واكتساب مهارات جديدة، وتطوير أفكارهم الإبداعية.

وعن المعرض، يهدف المعرض إلى إبراز إبداعات رواد الأعمال من أبناء المجتمع السيناوي، ودعم مشاريعهم الريادية، وتشجيع المواهب المجتمعية في مختلف المجالات.

ويضم المعرض منتجات ريادة الأعمال المجتمعية، ومعرض المواهب المجتمعية، حيث تشارك فيه العديد من الجهات، منها التربية والتعليم، والقوى العاملة، وجهاز تنمية المشروعات، ومديرية التضامن الاجتماعي، والأسر المنتجة، وجمعية حقوق المرأة السيناوية، وجمعية قلب واحد، وجمعية أصحاب البصيرة.

ومن الجامعة شارك في المعرض من كليات جامعة العريش، كلية العلوم، وكلية الاقتصاد المنزلي، وكلية العلوم الزراعية البيئية، وكلية التربية.

وتضمن المعرض عدد كبير من المشغولات التراثية السيناوية، بالإضافة إلى فقرات فنية، وعدد من الأكلات الشعبية التراثية السيناوية.

وتقدم رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لجميع المشاركين في المعرض والقائمين عليه مؤكدا على دعم الجامعة لهذه الفاعليات فإن جامعة العريش تحقق الريادة المجتمعية والتنمية و فى جامعة العريش البيت بيتك .