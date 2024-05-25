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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طفل غرق في حمام سباحة مركز شباب بالقليوبية

الطفل
الطفل
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لقي طفل مصرعه داخل حمام سباحة بمركز شباب قرية الدير التابعة لمركز ومدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، وعلى الفور جرى نقله إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مأمور مركز شرطة طوخ إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود إشارة بمصرع طفل غرقًا في حمام سباحة داخل مركز شباب قرية الدير، وعلى الفور تم نقل الطفل إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لعمل التحريات اللازمة، وتبين أن الطفل "يوسف م س" لقى مصرعه غرقًا داخل حمام السباحة وهو يبلغ من العمر 13 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وسط حالة من الحزن الشديد، شيع أهالي قرية الدير، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير، في مقابر الأسرة، داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

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