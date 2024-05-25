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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة في القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي طفل مصرعه، إثر حادث دهس سيارة كانت تسير بسرعة بالطريق العام، بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود إشارة بوجود حادث على أحد طرق الخصوص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين مصرع طفل دهسًا أسفل إطارات السيارة، بعد مرورها بسرعة عالية على جسده، ويفرغ رجال المباحث كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.

كما صرحت النيابة العامة بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

في وقت سابق كان قد لقي طفل مصرعه، إثر حادث دهس سيارة كانت تسير بسرعة بالطريق العام، بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

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