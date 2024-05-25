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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وليد جاب الله: الحرب تخلق رواجًا اقتصاديًا لشركات السلاح حول العالم

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله
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أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد العالمي يمر بدورات تصحيح كل فترة منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات وحتى الآن.

وأضاف «جاب الله» خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الحرب تخلق رواجًا اقتصاديًا لشركات السلاح في العالم

وتابع: «الحرب جزء من التصحيح، قد تكون الحرب تلقائية أو بسبب نزاع أو بدفع من كيانات، أو مقصودة أو بدفع أموال، لأن الحرب معناها تشغيل كبير لشركات السلاح والصناعات الدفاعية، كما أن الأوبئة تعني تصنيع لشركات الأدوية».

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