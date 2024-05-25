تعرف على أدوار القديس فرنسيس في الرهبانيات

كان للقديس فرنسيس الأسيزي ورهبانه في تاريخ أجدادهم، وتاريخ الأقباط الكاثوليك العديد من الإنجازات ففي تاريخ الأقباط الكاثوليك مَن علّمهم تقليد الرياضة الفصحية لزمن الصوم الكبير منذ 1370م آباءنا الرهبان الفرنسيسكان.

وإذا سألنا تاريخ الأقباط الكاثوليك مَن علّمكم تقليد رياضة درب الصليب المقدّس في زمن الصوم الكبير أجابنا آباءنا الرهبان الفرنسيسكان ومَن حفظكم قصيدة الراهب والشاعر جاكوپوني دي تودي الفرنسيسكاني في السنة ١٢٩٤م: «كانت الأُمّ الوجيعة/ والدموع منها سريعة/ واقفة تحت الصليب» وهيّ تُصلّى في رياضة درب الصليب المقدّس في زمن الصوم الأربعيني، وهذه القصيدة «وكانت الأُمّ الحزينة Stabat Mater dolorosa» هي قصيدة كلاسّيكية تنطوي على وصف مراحل آلام المسيح وصلبه فموته. أجابنا آباءنا الرهبان الفرنسيسكان.

وعلمهم أيضًا تقليد أن تجتمع الأطفال بعد قدّاس، يوم الأحد، لتلقين التعليم المسيحيّ (مدارس الأحد بالمعنى الحالي) أجابنا آباءنا الرهبان الفرنسيسكان.

وعلمهم تقليد السجود أمام القربان الأقدس أجابنا آباءنا الرهبان الفرنسيسكان وتقليد التكرّم لأمّنا مريم العذراء أجابنا آباءنا الرهبان الفرنسيسكان.

وتقليد أن تجتمع الأسرة قبل النوم لتُصلّى المسبحة الوردية أجابنا آباءنا الرهبان الفرنسيسكان وتقليد التحيّة الكاثوليكية عند زيارات المؤمنين بعضهم لبعض وهي «يتمجد اسم يسوع»، «دائمًا وإلى الأبد» أجابنا آباءنا الرهبان الفرنسيسكان وحفّظهم عن ظهر قلب الصلوات الربيّة والسلام الملائكي والمجدلة وفعل الندامة وصلاة البابا إكليمنضس الحادي عشر (1700- 1721م) وبدئها: «لقد آمنتُ بك يا رب فزدني إيمانًا. وعليك توكلّتُ يا إلهي فزدني اتكالًا. وإني أحبك يا رب فزد حبّي اضطرامًا. وها هي ذي نفسي نادمة على آثامها فزدها ندامة. أرشدني يا رب بحكمتك، اضبطني بعدلك. عزّني برحمتك، استرني بقدرتك، إني أريد يا رب ما أنت تريده، وكما تريده، وما دمتَ تريده، ولأنك تريده.....» أجابنا آباءنا الرهبان الفرنسيسكان.

وتقليد شرح الإيمان المسيحيّ والعقائد الكاثوليكية كالثالوث الأقدس والطبيعتين والمشيئتين لشخص يسوع المسيح، وانبثاق الروح القدس، والمطهر والحبل بلا دنس.... أجابنا آباءنا الرهبان الفرنسيسكان.

واهتم أيضا بتكوين إكليروس قبطي كاثوليكيّ أجابنا آباءنا الرهبان الفرنسيسكان وأن تقرؤوا الكتاب المقدّس يوميًّا وتتأملوا فيه أجابنا آباءنا الرهبان الفرنسيسكان وأن الكثلكة دخلت قرى ومدن قبل أي طائفة أخرى أجابنا آباءنا الرهبان الفرنسيسكان.

وقام أيضا فرنسيس بدوره في الإمبراطورية العثمانية أجاب أن آباءنا الرهبان الفرنسيسكان حازوا على أوّل فرمان عثمانيّ صادر للكنيسة القبطية الكاثوليكية بتاريخ 28 من شهر مايو لسنة 1618م.

وهو من رسخ في أذهان أجدادنا وعلموهم يومذاك بعد مراسيم الساعة الثانية عشر من مراسيم الجمعة العظيمة أي موكب الدفن الذي يسبق مراسيم الدفن وهي الترتيل المتواصل لطلبة «يا رب ارحم» على إيقاع واحد رتيب، وهي عددها ٤٠٠ مرة وهذه هي فترة عدد الشهور التي عاشها المسيح على الأرض ٣٣ سنة و٤ شهور ٣٣×١٢= ٣٩٦ شهرًا ونضيف ٤ شهور اكتمل عدد ٤٠٠ شهر، فكان الآباء الرهبان الفرنسيسكان بين كل ٥٠ مرة ويرتل المصلّون بصوت واحد الأنشودة المعروفة منذ القدم، النشيد الانتصاري الآتي: «هذا أمر سيدنـا، سبت النور وعيدنا، وسيدنا المسيح فادانا، واحنا اليوم فراحا، بدمه اشترانا، واليهود حزانا» أجابنا أباءنا الرهبان الفرنسيسكان

وعن ما هي تضحيات الرهبان الفرنسيسكان فهم كانوا شهود وتلاميذ ليسوع المسيح، على غرار معلّمهم يجولون في شوارعنا وأزقتنا لعمل الخير والسلام ونشر حضارة الحبّ، كانت أعينهم مثل الشيروبيم والسيروفيم في الرعاية، وضحّوا بكلّ شيء وأفضل نموذج لهذه التضحيات حين سفكت دماءهم من أجل اسم المسيح ومنهم:

- الأب فرنشيسكو دا سبوليتو الفرنسيسكاني، استشهد في دمياط، في سنة 1288م

- الأب فرنشيسكو الفرنسيسكاني، استشهد في الإسكندرية في سنة 1300م

- الأب يوحنا الفرنسيسكاني، استشهد في الإسكندرية في سنة 1300م

- الأب مونالدو الفرنسيسكاني، استشهد في الإسكندرية في سنة 1300م

- الأب توما الفرنسيسكاني، استشهد في الإسكندرية في سنة 1300م

- الأب جيوفاني مارتينوسي الفرنسيسكاني، قطعت رأسه في القاهرة في سنة 1345م

- الأب ليفين الفرنسيسكاني، قطعت رأسه في القاهرة سنة 1345م

- الأب نيكولا من مونتي كورفينو الفرنسيسكاني، قطعت رأسه في القاهرة سنة 1358م

- الأب فرنشيسكو نابولي الفرنسيسكاني، قطعت رأسه في القاهرة سنة1358م

- الأب بطرس الفرنسيسكاني، قطعت رأسه في القاهرة سنة1358م

- الأب جوفاني من أتيو الفرنسيسكاني، قطعت رأسه في القاهرة سنة1359م

- الأب أنطونيو دا روزاتا الفرنسيسكاني، قطعت رأسه، في صعيد مصرسنة 1368م

- الأب فرنشيسكو بترو دا بيشينو الفرنسيسكاني، استشهد في دمياط سنة1369م

- الدياكون جيوفاني الفرنسيسكاني، شطر إلى نصفين في القاهرة سنة 1370م