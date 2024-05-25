إصابة 16 شخصًا في انقلاب أتوبيس عمال بطريق الأدبية - السويس 

أصيب 16 عاملًا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق الأدبية- السويس، وتم نقل جميع المصابين إلى مجمع السويس الطبي.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس أحد الشركات الموجودة بمنطقة العين السخنة أثناء رجوعه من الوردية الثانية.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف فى السويس، 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى المجمع الطبى بمنطقة ٢٤ أكتوبر.

ومن جانبه أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير هيئة الرعاية الصحية بالسويس، الطواري بمجمع الطبى لاستقبال المصابين وعلاجهم وقام باستدعاء كافة الأطباء بمختلف التخصصات.