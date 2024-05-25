ads
السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 16 شخصًا في انقلاب أتوبيس عمال بطريق الأدبية - السويس 

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 16 عاملًا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق الأدبية- السويس، وتم نقل جميع المصابين إلى مجمع السويس الطبي. 

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس أحد الشركات الموجودة بمنطقة العين السخنة أثناء رجوعه من الوردية الثانية.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف فى السويس، 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى المجمع الطبى بمنطقة ٢٤ أكتوبر. 

ومن جانبه أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير هيئة الرعاية الصحية بالسويس، الطواري بمجمع الطبى لاستقبال المصابين وعلاجهم وقام باستدعاء كافة الأطباء بمختلف التخصصات.

إسماعيل الحفناوي غرفة عمليات مديرية أمن السويس مديرية أمن السويس مختلف التخصصات مجمع السويس الطبي العين السخنة