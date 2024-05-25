فلسطين.. مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرق غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ومنذ قليل، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات استهدفت مخيم الشابورة وحي الجنينة وسط وشرقي مدينة رفح الفلسطينية.

كما نفذت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت بها منزلًا يعود لعائلة "حرب" في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وحسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام حي جبل الطويل بمدينة ‎البيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز الحمرا في الأغوار ، ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية داخلها وفتشت مركبات المواطنين.