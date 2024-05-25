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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تطلق قنابل مضيئة في بلدة سلواد شمال شرق رام الله

البوابة نيوز
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة في سماء بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

ومنذ قليل، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز المقام على مدخل بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس، كما أطلق جنود الاحتلال النار على مركبة عند مفرق عبده جنوب مدينة دورا في محافظة الخليل واعتقل جنود الاحتلال سائقها.

شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مكثفًا على المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما نفذت طائرات الاحتلال الحربية غارات استهدفت مخيم الشابورة وحي الجنينة وسط وشرقي مدينة رفح الفلسطينية.

وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة نفذت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت بها منزلًا يعود لعائلة "حرب".

وحسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام حي جبل الطويل بمدينة ‎البيرة.

قوات الاحتلال قنابل مضيئة بلدة سلواد شمال شرق رام الله