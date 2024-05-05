الإسكان: استصدار 98 قرارا وزاريا لاعتماد التصميم العمرانى لمشروعات بالمدن الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ساهم من أول يناير 2024 وحتى الآن، فى استصدار 98 قراراً وزارياً لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لمشروعات استثمارية (عمرانية، وخدمية)، ستقام على مساحة إجمالية 4232 فداناً بالمدن الجديدة، منها 19 مشروعاً بمدن الجيل الرابع، بمساحة 1557 فداناً.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بجميع المجالات بالمدن الجديدة، مؤكداً أن تلك المشروعات تدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتوفر أنماطاً متنوعة من الوحدات السكنية وكذا الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه خلال شهر أبريل فقط، ورغم انخفاض عدد ساعات العمل بمناسبة شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر، فإنه تم استصدار 29 قراراً وزارياً، بمساحة 1754 فداناً، منها 9 قرارات بالحزام الأخضر، بمساحة 27 فداناً، وقرار بالساحل الشمالي، بمساحة 128 فداناً، و4 قرارات بمدن الجيل الرابع، بمساحة 252 فداناً، إضافة إلى 15 قراراً بمدن مختلفة، بمساحة 1347 فداناً.