طيران الاحتلال يشن غارة جوية على جنوبى لبنان

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية نبأ عاجلًا، اليوم الأحد، يفيد بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة عيترون جنوب لبنان.

أعلن حزب الله أن مقاتليه قصفوا بقذائف المدفعية تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلى، أثناء تحركهم داخل موقع بياض بليدا قبالة الحدود الجنوبية اللبنانية، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة تابعة للحزب فى بلدة بنت جبيل جنوبى لبنان، وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن السيارة التى استهدفها الاحتلال كانت فارغة، وأن الصاروخ الإسرائيلى سقط قرب السيارة ولم يصبها.

وكان حزب الله استهدف، أمس الأول، نقطة ‏السروات الإسرائيلية قبالة بلدة يارون اللبنانية، كما قصف الأجهزة التجسسية فى موقع رويسات ‏العلم فى تلال كفرشوبا المحتلة، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدتى الناقورة وعلما الشعب فى جنوب لبنان.