أسعار الذهب اليوم الأحد 5 مايو 2024

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، 5 مايو 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3508 جنيهات للبيع و 3531 جنيه للشراء .

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3070 جنيه للبيع، و3090 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2631 جنيه للبيع، و 2648 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2052 جنيه للبيع، و 2065 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 24.65 ألف جنيه للبيع، و 24.72 ألف جنيه للشراء.

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2301 دولار للبيع، و 2302 دولار للشراء.